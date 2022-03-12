Повысят ли стоимость платного обучения в вузах?

Стоимость платных образовательных услуг в вузах Российской Федерации повышаться не будет.

Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе объясняем.рф, который запущен правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам.

Стоимость обучения на первый курс вузами уже установлена и в этом году не изменится.

Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке.

Кроме того, в Минобрнауки России принято решение о том, что иностранные студенты, попавшие в трудную ситуацию, смогут продолжить свое обучение в российских вузах.

«При этом количество бюджетных мест для российских студентов не уменьшится. Прием иностранных студентов будет проводиться по квотам для иностранных студентов», - уточнили в министерстве.