Правительство России определило основные правила обращения криптовалют в стране

Правительство России утвердило концепцию регулирования операций с криптовалютами. Постановление об этом размещено на сайте кабмина. Согласно документу, проводить все операции с цифровыми валютами граждане должны будут через российские банки. Для этого в кредитной организации необходимо будет открыть электронный кошелёк.

Пользователей цифровых валют разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Защитить права граждан призвано требование по лицензированию криптоплощадок. Эти площадки должны будут иметь финансовые подушки по ликвидности и достаточности капитала. А иностранным криптобиржам придётся открыть в России свои представительства.

«Реализация концепции позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности», подчёркивается в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что регулирование вводится для того, чтобы интегрировать криптовалюты в финансовую систему страны и обеспечить контроль за денежными потоками «в контуре кредитных организаций».