Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Заявление прозвучало сегодня, 24 февраля, в ходе обращения к россиянам в эфире телеканала «Россия 24».

Российский лидер отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. По словам Владимира Путина, Российская Федерация уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ, примером тому служит Казахстан.

Президент РФ отметил, что ведущие страны мира поддерживают на Украине неонацистов. Эти враждебно настроенные внешние силы могут попытаться создать угрозу для нашей страны. В этом случае ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Владимир Путин.

«Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», - заявил российский лидер.

Также глава государства обратился к украинским военным: «Вы давали присягу народу, а не хунте. Призываю немедленно сложить оружие и идти домой». Вся ответственность за кровопролитие, по словам Владимира Путина, будет лежать на совести украинского режима.

Российский лидер добавил, что решение о проведении специальной военной операции принято с учетом статьи 51, части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и «во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР».

В заключении президент Владимир Путин выразил уверенность в поддержке россиян.

Напомним, что сегодня ночью к россиянам обратился также президент Украины Владимир Зеленский.