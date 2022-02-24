24.02.2022
В 2021 году ММК инвестировал в экологию свыше 17 миллиардов рублей
24.02.2022
Прокурор Еткульского района выехал на место гибели 11-летней девочки
23.02.2022
В Челябинской области в бассейне термального комплекса утонула 11-летняя девочка
23.02.2022
На Украине вводят режим ЧП
23.02.2022
Праздничный клип в честь Дня защитника Отечества от ГУ МВД России по Челябинской области
23.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 февраля
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
Байден пообещал решительно ответить на ввод российских войск на Донбасс
24.02.2022
Владимир Зеленский обратился к россиянам: «Услышьте нас — народ Украины хочет мира»
23.02.2022
Ситуация вокруг Донбасса. Главное за сутки
22.02.2022
Дмитрий Песков и МИД России разошлись в вопросе границ республик Донбасса
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022