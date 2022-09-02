02.09.2022
Молодежный театр представил челябинцам спектакль-урок «Тесла»
02.09.2022
Старинный жилой дом в Миассе включен в госреестр объектов культурного наследия
02.09.2022
Белые храбрые лодочки
02.09.2022
Челябинский Миасс освобождают от мусора и растительности новые «Портумы»
02.09.2022
За сутки заболело ковидом 690 южноуральцев, выздоровело 352, умерло трое
02.09.2022
Осень с восточным колоритом: Wink представляет главные премьеры сентября
Продлен запрет полетов в 11 российских аэропортов юга России
31.08.2022
Росавиация обновила перечень субсидируемых авиарейсов в Челябинской области
29.08.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов продлен до четвертого сентября
17.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 23 августа
09.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 17 августа
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022