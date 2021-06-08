Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящее воскресенье, 13 июня, в заповеднике «Аркаим» Челябинской области состоится V фестив
08.06.2021

В воскресенье южноуральцев приглашают на «Пламя Аркаима»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские экоактивисты обеспокоены по поводу рубки деревьев в городском бору, являющемся памятн
08.06.2021

Рубки в челябинском бору оказались санитарными
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома. Пострадавших нет. ЧП произошло с
08.06.2021

В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сотрудники ГИБДД увозят электросамокаты, припаркованные с нарушением правил остановк
08.06.2021

В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты на штрафстоянку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Больше всего преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, происходит в Санкт-Пет
08.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

Жительница Челябинска взяла два миллиона рублей, чтобы перевезти их аферистам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

Активисты подняли шум в прессе вокруг разваливающегося старинного дома в Златоусте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

В Магнитогорске задержан москвич, который приехал делать «закладки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2021

В Златоусте мужчина убил в женщину и покончил с собой
Владимир Путин
Профсоюзы
пенсии
пенсионеры
Федерация
08.06.2021 12:18

Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий

Президента России Владимира Путина попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающих пенсионеров. С соответствующим обращением выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Организация озабочена тем, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам необоснованно затянулось, тем самым поручение главы государства остается не выполненным. Михаил Шмаков уточняет, что российское правительство не одобрило ни один из законопроектов депутатов Госдумы и не внесло собственный вариант.

Тем временем пауза негативно влияет на благосостояние многих тысяч пенсионеров. Федерация просит вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионером и восстановить индексацию, говорится на сайте ФНПР. Напомним, что с 2016 года в стране не производится индексация пенсий работающим пенсионерам.

Владимир Путин
Профсоюзы
пенсии
пенсионеры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящее воскресенье, 13 июня, в заповеднике «Аркаим» Челябинской области состоится V фестив
08.06.2021

В воскресенье южноуральцев приглашают на «Пламя Аркаима»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские экоактивисты обеспокоены по поводу рубки деревьев в городском бору, являющемся памятн
08.06.2021

Рубки в челябинском бору оказались санитарными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома. Пострадавших нет. ЧП произошло с
08.06.2021

В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сотрудники ГИБДД увозят электросамокаты, припаркованные с нарушением правил остановк
08.06.2021

В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты на штрафстоянку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Больше всего преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, происходит в Санкт-Пет
08.06.2021

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Информационное агентство
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08.06.2021 12:18

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08.06.2021 12:17

В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая ковида

08.06.2021 12:16

В Златоусте мужчина убил в женщину и покончил с собой

08.06.2021 11:56

В воскресенье южноуральцев приглашают на «Пламя Аркаима»

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