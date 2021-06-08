08.06.2021
Жительница Челябинска взяла два миллиона рублей, чтобы перевезти их аферистам
08.06.2021
Активисты подняли шум в прессе вокруг разваливающегося старинного дома в Златоусте
08.06.2021
В Магнитогорске задержан москвич, который приехал делать «закладки»
08.06.2021
Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий
08.06.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая ковида
08.06.2021
В Златоусте мужчина убил в женщину и покончил с собой
Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий
07.06.2021
Виктор Рашников провел важные деловые встречи на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
27.05.2021
Путин назначил нового прокурора Челябинской области
21.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021