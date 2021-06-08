Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий

Президента России Владимира Путина попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающих пенсионеров. С соответствующим обращением выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Организация озабочена тем, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам необоснованно затянулось, тем самым поручение главы государства остается не выполненным. Михаил Шмаков уточняет, что российское правительство не одобрило ни один из законопроектов депутатов Госдумы и не внесло собственный вариант.

Тем временем пауза негативно влияет на благосостояние многих тысяч пенсионеров. Федерация просит вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионером и восстановить индексацию, говорится на сайте ФНПР. Напомним, что с 2016 года в стране не производится индексация пенсий работающим пенсионерам.