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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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30.06.2022

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30.06.2022

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30.06.2022 13:52
Фото: сайт Кремля

Поиграть мускулами?

Путин – о прозвучавшем на саммите предложении лидерам стран «семёрки» «раздеться»

Президент России Владимир Путин прокомментировал прозвучавшие на саммите G7 «большой семёрки» шутливые предложения от первых лиц ряда стран раздеться, чтобы показать, что их торс круче, чем у российского главы государства.

Комментарий прозвучал ходе общения с журналистами в завершении рабочего визита Владимира Путина в Туркменистан.

Представители СМИ поинтересовались, как Владимир Путин относится к шуткам про его голый торс, звучавшим на саммите «семёрки» в Германии, и предложению раздеться, чтобы продемонстрировать, что их телосложение круче.

«Я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса либо ниже пояса, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае», - сказал Владимир Путин.

Президент вспомнил слова великого русского поэта Александра Пушкина, который утверждал, что можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей.

«Я безусловно, с этим согласен: в человеке должно быть все гармонично развито и душа, и тело, - отметил Владимир Путин и дал совет лидерам «семерки». - Но для того, чтобы все было так гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем, от других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом».

Владимир Путин также отметил, что лично знает всех коллег, к которым было обращено предложение раздеться для доказательства своего физического превосходства. «Коллеги, о которых Вы сказали, я их всех знаю лично, – у нас не самый лучший период наших отношений, это понятно. Но тем не менее они все лидеры, значит, есть характер. И если они захотят, они нужного успеха, безусловно, добьются. Но нужно работать над собой. А то, что они об этом говорят, это уже хорошо, за это похвалю», - добавил Владимир Путин.

Он также прокомментировал высказывание премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что если бы президент России был бы женщиной, то войны бы не было. Владимир Путин напомнил Джонсону, что решение о начале боевых, военных действий Великобритании против Аргентины за Фолклендские острова приняла Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании с 1979 по 1990 годы). «Вот женщина приняла решение о начале военных действий», - подчеркнул Путин.

При этом президент РФ обратил особое внимание на расстояние между Великобританией и спорными островами. «И продиктовано это ничем иным как имперскими амбициями, подтверждением имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня», - подытожил Владимир Путин.

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С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
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Директор стройкомпании арестован за похищение бюджетных миллионов при возведении садика в Аше

27.06.2022 14:24

Депутаты ЗСО утвердили порядок осуществления полномочий органами власти Коркинского округа

27.06.2022 13:44

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект

27.06.2022 13:31

Благоустройство Сада камней и инклюзивного сквера в Челябинске скоро начнется

27.06.2022 13:00

Театр «НитьЯ» снова в Челябинске

27.06.2022 12:53

Кубок Стэнли снова попал в челябинские руки

27.06.2022 12:48

С заключением контракта на допозеленение площади Павших в Челябинске вышла заминка

27.06.2022 12:08

Изменились сроки оплаты взносов на капремонт, вырос размер аванса для подрядчиков

27.06.2022 12:08

Челябинцам окажут помощь по соцконтрактам на сумму свыше 69 миллионов рублей

27.06.2022 11:56

Челябинские власти улучшают условия службы участковых уполномоченных

27.06.2022 11:32

За неделю ковид оборвал жизни 18 южноуральцев

27.06.2022 11:12

Гроза и град не сумели «отменить» Ильменский фестиваль