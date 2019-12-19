Путин о решении экологических проблем: Для нас - это одна из приоритетных задач
Федерация
Сегодня, 22:39
Автор: 
Инна Шемаева

Губернаторам регионов, в которых плохая экологическая обстановка придется серьезно потрудиться над улучшением ситуации. Смог и выбросы – на контроле у Москвы.

О том, как в стране будут бороться с предприятиями – загрязнителями атмосферного воздуха, президент России Владимир Путин рассказал сегодня, 19 декабря, на большой конференции в Москве. Глава государства отметил, что в России принят закон о внедрении современных технологий. На первом этапе 300 предприятий, которые оказывают вредное воздействие на окружающую среду, должны принять соответствующие программы реновации. Порядка десяти это уже сделали и их деятельность признана соответствующей предъявляемым требованиям. Вся ответственность сейчас лежит на главах регионов. Их работа в направлении улучшения экологической обстановки в введенным им территория на особом контроле у федерального центра.

 «Работа в этом направлении будет продолжена. В тех городах, в которых экологическая ситуация крайне неблагоприятные приняты отдельные программы. Промышленные предприятия их должны будут защитить. Решение экологических программ – это одна из приоритетных задач», - сказал Владимир Путин.

В Челябинской области, где жители Челябинска и Магнитогорска постоянно жалуются на выбросы и удушливый запах, в 2020 году начнет действовать региональный экологический стандарт. С инициативой его создания выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Эту идею он озвучивал на встрече с Владимиром Путиным.

Для этих целей был создан Координационный совет по вопросам экологии. Возглавил его руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, а в состав вошли эксперты-экологи, в том числе международного уровня, представители крупных промышленных предприятий и региональных общественных организаций.

Челябинская область – по сути, пилотный российский регион, где впервые будет работать экологический стандарт. Работа в этом направлении подразумевает сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников. Достичь этого поможет новая система нормирования допустимого воздействия на окружающую среду, предусматривающая отказ от установления индивидуальных разрешений для каждого предприятия и установление нормативов и планов поэтапного снижения загрязнения до уровней, соответствующих наилучшим экологически безопасным мировым технологиям, создание развитой индустрии утилизации отходов, расширение использования возобновляемых источников энергии.

Автор: 
Инна Шемаева
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