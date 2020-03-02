Путин рассказал о войне

На фоне сирийского конфликта президент России Владимир Путин во время беседы с журналистом ТАСС уточнил свою позицию по отношению к войне. Заявление глава государства сделал в рамках проекта “20 вопросов Владимиру Путину”.

Интервьюер поинтересовался у российского лидера, с кем наша страна собирается воевать. На что Владимир Путин ответил, что Россия не собирается развязывать военные конфликты ни с какой страной.

Глава государства также прокомментировал, что “мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для этого”. Он также с акцентировал внимание на том, что необходимость в продлении договора СВН-3 существует.