Путин рассказал о войне
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Сегодня, 15:23
На фоне сирийского конфликта президент России Владимир Путин во время беседы с журналистом ТАСС уточнил свою позицию по отношению к войне. Заявление глава государства сделал в рамках проекта “20 вопросов Владимиру Путину”.
Интервьюер поинтересовался у российского лидера, с кем наша страна собирается воевать. На что Владимир Путин ответил, что Россия не собирается развязывать военные конфликты ни с какой страной.
Глава государства также прокомментировал, что “мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для этого”. Он также с акцентировал внимание на том, что необходимость в продлении договора СВН-3 существует.
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