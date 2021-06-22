Путин вновь ответит на вопросы россиян в прямом эфире, может вновь повезет и южноуральцам

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 июня проведет традиционную (18-ю по счету) прямую линию с гражданами России и ответит на интересующие их вопросы.

Жителям Челябинской области уже неоднократно удавалось дозвониться до главы государства во время «прямых линий.

В 2019 году жители села Варна обратились на «прямую линию» с президентом РФ с жалобой на опасный переход через железнодорожные пути на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги. И практически сразу по данному факту было возбуждено уголовное дело. Администрация Варненского района и Южно-Уральская железная дорога заверили, что обеспечат полную безопасность перехода людей через железнодорожные пути.

Также в 2019 году в ходе «прямой линии» было прямое включение из ФАПа поселка Маук Каслинского района. Фельдшер на собственном примере рассказала главе государства об одной из причин дефицита медицинских кадров в сельских территориях.

В 2017 году президенту позвонила садовод из Челябинска Светлана Романова и рассказала, что их заставляют за свой счет сносить дома в садовых товариществах, попавших несколько лет назад в природоохранную зону. Владимир Путин вступился за садоводов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12 часов по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Прием вопросов главе государства начался 20 июня и продлится вплоть до окончания прямого эфира. Свой вопрос можно задать через центр обработки сообщений несколькими способами.

Каждый желающий сможет задать президенту интересующий вопрос через специальное мобильное приложение «Москва - Путину». Технологически оно позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы также будут приниматься через сайты программы Мoskva-putinu.ru.

Свой вопрос можно задать также по телефону 8-800-200-40-40, из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40 и +7–495–539–40–40.

Можно написать СМС или ММС-сообщение на номер 0-40-40 (только с телефонов российских операторов связи). Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть отправлены и через официальные группы программы в социальных сетях - «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

ДЛЯ СПРАВКИ

Прямые линии Владимира Путина в статусе президента и премьера всегда пользовались большой популярностью у телезрителей, несмотря на то, что год от года они становились все продолжительнее.

Первый прямой эфир состоялся в декабре 2001 года и продлился два часа 20 минут, поступило 400 тысяч вопросов. Второй и третий разговоры состоялись в декабре 2002 и 2003 годов – поступило 1,4 миллиона и 1,5 миллиона вопросов.

Последующие три года – с 2005 по 2007 – прямые эфиры проходили в октябре (поступило 1,15 миллиона, 2,33 миллиона и 2,5 миллиона соответственно).

В 2008 году Владимир Путин вышел на прямую связь с россиянами в декабре уже в качестве премьер-министра. Он общался со страной из Гостиного двора три часа восемь минут, за это время ответил на 80 вопросов и просьб (поступило 2,2 миллиона вопросов). В декабре 2009 года откровенный разговор длился порядка четырех часов.

В 2010 году Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в прямом эфире 16 декабря в течение 4 часов 26 минут. Это была девятая по счёту «Прямая линия», которая побила предыдущий рекорд на 24 минуты. Поступило 2,06 миллиона вопросов. Глава государства ответил на 91, из которых 31 выбрал сам.

Юбилейный прямой эфир состоялся 15 декабря 2011 года и оказался самым продолжительным – 4 часа 32 минуты. За это время Путин ответил на 88 вопросов (поступило 1,8 миллиона вопросов). Премьера слушали почти 40% телевизионной аудитории.

В 2013 году Владимир Путин провел прямую линию уже в статусе президента. Она длилась четыре часа 48 минут. Поступило рекордное число вопросов – три миллиона. Впервые за всю историю данного формата, можно было задать видеовопрос президенту.

В 2015 году Владимир Путин общался с россиянами 3 часа 57 минут. Поступило более 3,25 миллиона вопросов. Президент ответил на 74 вопроса.

В 2016 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» продлилась 3 часа 40 минут. За время эфира глава государства ответил на 80 вопросов.

В 2017 году президент в течение трех часов 56 минут разговаривал с гражданами страны. За это время ответы на свои вопросы получили почти 70 человек из 2,6 миллиона граждан, направивших свои вопросы.

В 2018 году общение главы государства с россиянами в прямом эфире длилось четыре часа 20 минут. Ответы на свои вопросы получили 79 человек из 2,7 миллиона обратившихся.

В 2019 году ««Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 20 июня и продлилась четыре часа 10 минут. Глава государства ответил более чем на 80 вопросов. В 2018 и 2019 годах в прямых линиях президента принимали участие и губернаторы (они были на прямой связи), что позволяло оперативно давать поручения на решение проблем, озвученных в вопросах из их регионов.

В 2020 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» не проводилась.