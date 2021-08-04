Работающие пенсионеры получили от государства «на чай»

Символическая прибавка к пенсии, которая в разы меньше страховых взносов – наглядная иллюстрация несправедливости и дефективности пенсионной системы, принятой единороссами, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

С 1 августа каждый год официально работающие пенсионеры получают надбавку к пенсиям, которая рассчитывается из суммы страховых взносов и баллов за прошедший год. Максимальный размер доплаты – 279 рублей. При том, что суммы страховых взносов, отчисляемых в тот же ПФР, даже при минимальной зарплате в разы больше этой выплаты.

«Ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам – яркая иллюстрация несправедливости и абсолютной дефективности пенсионной системы, – комментирует Сергей Миронов. – Человек на пенсии продолжает работать, продолжает отчислять государству и налоги, и взносы. И в итоге получает эту мизерную надбавку, эти позорные «чаевые» от государства. При этом, напомню, индексации пенсий наши работающие пенсионеры не получают с 2016 года».

«Нынешняя пенсионная система, выстроенная господами из «Единой России», заточена исключительно на бюджетную экономию. Ради этого изобреталась система коэффициентов и баллов, из-за которой ежегодно все больше людей лишается права на страховые пенсии. Ради этого правительство и думское большинство утвердили повышение пенсионного возраста, благодаря чему еще около 13 миллионов человек будет «выброшено» из пенсионной системы. Лишение работающих пенсионеров права на индексацию – куплет из той же песни», – добавил лидер социалистов.

Он напомнил, что с 2016 года фракция «Справедливая Россия» неоднократно вносила в ГД законопроект о возобновлении индексации пенсий по инфляции работающим пенсионерам. Благодаря инициативе «СР» такая индексация теперь гарантирована Конституцией РФ. Тем не менее, думское большинство каждый раз отклоняло инициативы, включая программный законопроект фракции «О страховой пенсионной системе в РФ».