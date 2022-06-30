Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану

После встречи, в которой в минувший вторник, 28 июня, принимали участие президент Турции Эрдоган, президент Финляндии Ниинистё, премьер-министр Швеции Андерссон и генеральный секретарь НАТО Столтенберг, между Турцией, Финляндией и Швецией подписан трëхсторонний меморандум, сообщают информационные агентства.

Турция снимает свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в альянс, а те, в свою очередь, обязуются отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турки считают террористической. Ранее Эрдоган категорически отказывался открывать шведам и финнам дверь в НАТО из-за того, что те снабжают курдов оружием и деньгами, а также не выдают со своей территории оппозиционеров. Позиция Турции сильно портила картинку «единства» Североатлантического блока, поэтому на Стокгольм и Хельсинки со стороны Соединённых Штатов было оказано мощное давление. В результате они были вынуждены капитулировать перед Анкарой и подписать соглашение, предусматривающее в числе прочего и выдачу туркам курдских оппозиционеров под видом «террористов».

Президент Эрдоган одержал важную победу, позволяющую ему теперь с удвоенной энергией уничтожать курдское ополчение на востоке своей страны и безнаказанно громить оппонентов. Чего не скажешь о Швеции и Финляндии, наплевавших на свою многолетнюю «нейтральность». Впрочем, этот термин давно не в чести у шведов и финнов, активно помогавшим Гитлеру в годы Второй мировой. Сегодня они выбрали себе другого хозяина – Байдена, и с энтузиазмом исполнили его волю по окончательному слому системы безопасности в Северной Европе. А в качестве «бонуса» получили русские ракеты, нацеленные на свои города.

В минусе также оказались и курды, которых западные партнёры, как уже бывало не раз в истории, в очередной раз «кинули». Или использовали – что кому нравится. На одной чаше весов лежали обещанная курдам поддержка и высокопарные слова о правах человека, на другой – показное европейское единодушие. Перевесило второе.

В итоге министр иностранных дел Турции Чавушоглу, министр иностранных дел Финляндии Хаависто и министр иностранных дел Швеции Линде поставили подписи под документом, в котором указывается, что представители Турции, Финляндии и Швеции договорились по «ряду вопросов». Что стоит за этим «рядом», понятно: новые жертвы среди повстанцев, брошенные в тюрьмы сторонники РПК, выданные Европой на съедение Эрдогану оппозиционеры, тысячи курдских беженцев из тех районов, где Турция регулярно проводит «антитеррористическую зачистку».

Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко попросил прокомментировать ситуацию главного редактора международного информационного агентства MV-Lehti Януса Путконена, который сообщил следующее: «Договорённость и между Турцией, Финляндией и Швецией стала катастрофой для многих людей. В Финляндии почти 20 тысяч курдов, естественно, все они сейчас оказались в плачевной ситуации. Можно сказать, что их продали, и очень дёшево продали. У финской эмиграционной политики отныне тёмное будущее. Проблемы с безопасностью теперь будут ощущать в Финляндии не только курды, но и все остальные беженцы с Ближнего востока. Если такое сделали с курдами, то и с остальными это может произойти. Курдов просто выбросили на улицу ради чужих интересов. Теперь мы можем ожидать как в Финляндии, так и в Швеции ситуацию подобную гражданской войне: если хоть кто-то из курдов будет депортирован, как это требует Турция, вся масса мигрантов сплотится и начнёт защищаться. Проблема эта будет стоять очень жёстко в некоторых районах Финляндии и Швеции. Впереди у курдов тяжёлое время, потому что этим меморандумом Турция обеспечила себе огромное влияния на правительство Финляндии, на другие институты финской власти. Просто невероятно, что было подписано такое соглашение, я даже не могу представить, что может быть хуже. Теперь основные решения будут приниматься далеко от Стокгольма и Хельсинки».