Райская жизнь на Ла Пальме взяла тайм-аут – из-за вулкана

Извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма на Канарских островах в Испании, пожалуй, событие мирового масштаба. Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Даша Гутьеррес сейчас живет в Испании и следит за местными новостями, связанными с этим природным катаклизмом. Дадим ей слово.

Ла Пальма - один из красивейших испанских Канарских островов, и ещё совсем недавно мои знакомые были там на каникулах, показывая чудесные фотографии моря, пеших троп, буйной растительности и вообще очень красивой природы. И вот «как снег на голову» мы узнаем об извержении вулкана на острове и с замиранием сердца смотрим по телевизору кадры текущей лавы и съемки начала извержения.

Как снег на голову - для нас, живущих на материке, в Испании. А последнее извержение вулкана на острове Ла Пальма было относительно недавно - 50 лет назад. И вообще все Канарские острова, все семь островов - это вулканы. И жители этих островов живут в прямом смысле - на вулкане. То есть они, наверное, были морально готовы к извержению? Или думали скорее всего, как говорят испанцы, что если даже это и случится, то не со мной?

Самым знаменитым на Канарских островах до недавнего времени был вулкан острова Тенерифе - Тейде. Миллионы туристов прилетали на остров посмотреть на него, полюбоваться местной природой и понежиться на пляжах с чёрным вулканическим песком.

И вот в сентябре знаменитого Тейде «переплюнул» в мировой известности вулкан острова Ла Пальма – Кумбре-Вьеха. Испанские вулканологи следили за внутренней жизнью вулкана и знали, что извержение близко - в течение десяти дней, предшествующих извержению, было замечено около 1500 землетрясений! То есть вулканологи все знали и были готовы к извержению.

Именно поэтому, да ещё и потому что скорость схождения лавы была относительно невысокой - в первые дни это было 700 метров в час, и с каждым днём скорость была ещё ниже и ниже, именно поэтому никто из жителей острова и туристов не пострадал. Все были вовремя предупреждены и эвакуированы.

А скорость схождения лавы потом увеличилась, очевидцы говорят, она подобно реке стекала в океан.

Все люди были эвакуированы и помещены в безопасные места. Многие дома, а звучали цифры, что это было около 870 домов, были полностью уничтожены лавой, и 1050 повреждены. Если сначала по телевизору оптимистичные журналисты рассказывали о «домах-чудесах», тех, которые обогнула лава и не затрагивала их, то потом пришли известия, что и эти дома были уничтожены лавой. Есть видео, как лава сжигает стены дома, а затем проходит над всей постройкой, полностью скрывая ее.

Люди лишились своих домов. Правительство обещало компенсировать по 15 тысяч евро за каждый пострадавший дом, но это, конечно, совсем не покрывает стоимость даже небольшого жилища.

Многие люди потеряли не только свой дом, но и работу. Многие островитяне, более 80 процентов населения, работали на банановых плантациях: очень известны и очень сладки и вкусны канарские бананы. Сейчас многие плантации на Ла Пальме уничтожены, поэтому у жителей не осталось работы. Конечно, говорят, что после лавы земля станет необыкновенно плодородной и все будет расти лучше прежнего, но пока это слабое утешение для семей, потерявших все.

Ещё одна проблема заключается в том, что извержение вулкана, все сгоревшие теплицы, сгоревшие удобрения для плантаций – все это создало ядовитое облако, которое нарушило жизнь и оставшегося острова, и остальных близлежащих островов.

И ещё большая неприятность в том, что основные дороги острова Ла Пальма сейчас непригодны для использования из-за толстого слоя пепла - нарушено дорожное сообщение между частями острова.

Сейчас местные СМИ сообщают, что благодаря поменявшемуся направлению ветра аэропорты близлежащих островов работают в обычном режиме (ранее говорили о нарушении работы всех аэропортов).

Лава продолжает течь, и остров уже увеличился благодаря этому примерно на километр. По прогнозам ученых извержение может длиться 85 дней с момента начала извержения. Будем следить за новостями и за событиями на острове Ла Пальма.

А пока испанцы стараются чем могут хоть как-то помочь пострадавшему острову - и в супермаркетах покупают бананы с оставшихся плантаций Ла Пальмы в знак поддержки, моральной и хоть немного, но и финансовой.

Обычно в магазинах есть два типа бананов: с Канарских островов (они меньше обычных и немного отличаются по вкусу, сладкие) и от производителей других стран (это тот же тип бананов, как и на российских прилавках). Так вот в последнее время по Интернету «ходят» фотографии совершенно пустых полок - ни одного не купленного канарского банана не осталось - вот такая поддержка и помощь от жителей материка Испании пострадавшим островам!