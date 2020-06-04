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Родителей-алкоголиков хотят отправлять на принудительное лечение

Федерация
Сегодня, 13:25

В России разрабатывается законопроект о принудительном лечении от алкоголизма родителей несовершеннолетних детей. Поправки в КоАП и УК РФ готовят депутаты Государственной думы.

Причиной к возврату обсуждения принудительного лечения родителей-алкоголиков стало несколько трагических случаев с несовершеннолетними детьми, произошедших в стране в период режима самоизоляции. Самые громкие случаи произошло в Крыму, где пьяный отец доверил ребенка своему другу рецидивисту-насильнику, и Брянске, где в многодетной семье ребенок обморозил ноги.

Изучив ситуацию, ученые из Санкт-Петербургского госуниверситета установили, что около 60% девиантного поведения родителей происходит на фоне злоупотребления спиртным.

В свою очередь, авторы поправок считают, что наказания родителей и опекунов штрафами, исправительными работами, условными и реальными сроками являются неэффективными. Зампредседателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина уверена, что ужесточать наказание для отцов- и матерей-алкоголиков нужно, но при условии постоянного административного надзора с целым набором запретов. Она предлагает обязывать таких родителей и опекунов проходить специальные психологические курсы, а также помещать принудительно в наркодиспансеры для лечения.

 

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