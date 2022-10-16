Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 16 октября

Росавиация вновь продлила временные ограничения на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», - сообщило ведомство на своем сайте.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Во все города с приостановленным авиационным сообщением запущены дополнительные поезда и междугородние автобусы.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчёркивается в сообщении.

Правительство оказывает финансовую поддержку закрытым аэропортам центральных и южных регионов в целях сохранения персонала и на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов.

Это позволит воздушным портам сохранить инфраструктуру и выплачивать зарплату квалифицированному персоналу.

«С 15 октября по шестое ноября 2022 года принимаются заявки от аэропортов, операционная деятельность которых временно приостановлена с 24 февраля», - сообщает Росавиация. Отбор объявлен на сумму два миллиарда 973,4 миллиона рублей. Субсидии по результатам третьего отбора планируются выплатить в ноябре 2022 года.

Ранее за счет средств федерального бюджета (постановление Правительства РФ от 14 апреля 2022 года № 664) из резервного фонда правительства РФ уже произведены выплаты 11 аэропортам, где приостановлено авиасообщение.

Всего в рамках государственной поддержки аэропортам юга и центральной части России будет предоставлено пять миллиардов 522,2 миллиона рублей.

Напомним, что в первый раз режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля 2022 года, в день начала военной спецоперации в Украине. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали.