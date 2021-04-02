Роскомнадзор предупредил Instagram

Роскомнадзор обнаружил в Instagram рекламу вакансий наркокурьеров и потребовал удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян в интервью радио Sputnik, если Instagram не прислушается к требованиям Роскомнадзора, то на социальную сеть будет наложен штраф в размере от 3 до 8 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличится до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.