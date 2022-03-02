Россиян попросили пока не ездить в страны, которые ввели санкции

Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции в отношении России. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передаёт ТАСС. По её словам, существуют риски того, что граждане России не смогут вернуться из этих государств на родину своевременно и безопасно.

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», - сообщила Догузова.

Глава Ростуризма уточнила, что доступными для туристических поездок являются Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств.

Куба, Доминикана, Мексика и Венесуэла недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, напомнила она.

Туроператорам ведомство советует приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, а также в государства Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады. Туристов, которые уже забронировали туры в недоступные для путешествий страны, необходимо обратиться к туроператору, чтобы выбрать альтернативное направление.

Напомним, что воздушное пространство для российских самолётов закрыли 36 стран: это все страны Евросоюза, а также Швейцария, Молдавия, Норвегия, Северная Македония, Канада, США и Великобритания. Принятые меры стали ответом западных стран на начало военной операции России на Украине, целью которой является защита жителей Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины. В качестве ответной санкции Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран.