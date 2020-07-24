Россиян решили стимулировать “пенсионным” налоговым вычетом

В России нашли способ, как простимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию. Предлагается ввести специальный пенсионный налоговый вычет, благодаря которому россияне смогут возвращать до 52 тыс. рублей с добровольных взносов на будущую пенсию в размере до 400 тыс. рублей.

Инициаторы предлагают ввести отдельный пенсионный вычет и рассмотреть увеличение лимита по нему до 400 тыс. рублей по аналогии с индивидуальным инвестиционным счетом.

С таким предложением выступил Центробанк, АНПФ и НАПФ, пишут “Известия”. В письме указывается, что в настоящее время вычет состоит из затрат на медицину, образование, страхование жизни и пенсионного обеспечения. На сумму до 120 тыс. рублей можно получить вычет в размере 15,6 тыс. рублей. При этом, размер вычетов не индексировался на протяжении 10 лет.