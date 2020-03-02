Россиянам хотят пересчитать коммуналку за тепло

В России задумались над пересчетом платежей за тепло. В этом году выдалась непривычно теплая зима и те граждане, которые оплачивают коммунальную услугу по нормативу, а не по счетчику, переплачивают.

В том случае, если платеж вносится равными долями в течение всего года, рассчитанными по среднемесячному объему потребления, то вся переплата учитывается во время ежегодной корректировки по показаниям счетчиков, пишут сегодня, 2 марта, “Известия” со ссылкой на Минстрой России.

Без таких переплат можно обойтись в том случае, если все дома оснастить счетчиками, считают опрошенные изданием эксперты. Причем экономия по оному дому в этом случае может достигать до 1 млн рублей.