Россиянам предложат самими копить на будущую пенсию
В России планируется новая пенсионная реформа. Гражданам страны хотят предложить самостоятельно копить на собственную будущую выплату по старости. С такой инициативой выступил Минтруд.
Реформировать систему накопления пенсионных выплат предложил замруководителя Министерства труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов. Он указывает, что добровольное формирование накоплений на старость коснется 7,9 млн россиян.
Отмечается, что инициатива проходит стадию межведомственного голосования, а на рассмотрение в Государственную Думу поступит в начале следующего года. При этом парламентарии придерживаются позиции, что ответственность за накопление пенсий должна были или добровольной, или корпоративной, пишет “Парламентская газета”.
Напомним, что в стране с 2014 года накопительная часть пенсий “заморожена”.
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