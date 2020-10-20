Россиянам предсказали рост стоимости доступа в Интернет

В России в следующем году прогнозируется рост стоимости доступа в Интернет. Ценник может увеличиться на 10%. С таким предупреждением выступили провайдеры, которых опросило аналитическое агентство Telecom Daily.

Около ⅔ опрошенных заявили, что в России н 10-15% вырастет стоимость услуг операторов фиксированной связи, включая поставщиков интернета, платного ТВ, телефонии. Рост цены на 20% предрекают 10% опрошенных топ-менеджеров провайдеров.

Более того, 74% респондентов считают, что тарифы вырастут больше прогнозируемого уровня инфляции. Еще 70% указывают причиной риски, связанные с пандемией по новой коронавирусной инфекции. В то же время, 56% опрошенных руководителей компаний, которые закупают оборудование и компоненты за иностранную валюту склонны полагать, что на рост цен повлияет и снижение курса рубля, пишут Ведомости.