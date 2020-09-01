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Россиянам раздадут сертификаты на соцуслуги

Федерация
Сегодня, 14:47
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В России сегодня, 1 сентября, вступает в силу закон о выдачи гражданам сертификатов для получения социальных услуг в тех организациях, которые он выберет самостоятельно.

Услуги социальной направленности могут быть оказаны гражданину как государственными, так и частными структурами в сфере соцзащиты, занятости населения, образования, физической культуры, спорта, туризма и здравоохранения, пишет “Парламентская газета”.

Россиянин получает такие услуги, которые при наличии сертификата оплачивает госбюджет. Права и обязанности получатели услуги и организаций прописаны в законе о соцзаказе.

 

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