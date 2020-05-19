Россиянам разрешат платить за вывоз мусора только по месту проживания
В России собственникам нескольких квартир могут разрешить не платить за вывоз мусора. Счет будет выставляться только в той квартире, в которой гражданин проживает фактически.
На данный момент во многих регионах граждане, имеющие больше двух объектов недвижимости, оплачивают счета по каждой жилплощади. Например, и за квартиру, и за дачу. Законопроект, который призван урегулировать ситуацию, будет рассмотрен на ближайшем заседании Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, пишет "Парламентская газета".
В пояснительной записке к документу указывается, что обязанность россиян оплачивать счета по вывозу ТКО в каждом жилом помещении вне зависимости от количества проживающих способствует необоснованному обогащению регоператоров. Так, если на даче граждане проживают только в летние месяцы, то отходы не образуются в течение длительного времени, а счета выставляются.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.