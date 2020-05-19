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Россиянам разрешат платить за вывоз мусора только по месту проживания

Федерация
Сегодня, 14:13

В России собственникам нескольких квартир могут разрешить не платить за вывоз мусора. Счет будет выставляться только в той квартире, в которой гражданин проживает фактически.

На данный момент во многих регионах граждане, имеющие больше двух объектов недвижимости, оплачивают счета по каждой жилплощади. Например, и за квартиру, и за дачу. Законопроект, который призван урегулировать ситуацию, будет рассмотрен на ближайшем заседании Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, пишет "Парламентская газета".

В пояснительной записке к документу указывается, что обязанность россиян оплачивать счета по вывозу ТКО в каждом жилом помещении вне зависимости от количества проживающих способствует необоснованному обогащению регоператоров. Так, если на даче граждане проживают только в летние месяцы, то отходы не образуются в течение длительного времени, а счета выставляются.

 

 

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