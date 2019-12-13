Россиянам вернут курилки в аэропортах

Бесплатные курилки в российских аэропортах появятся в начале следующего года. Нижняя палата парламента утвердила соответствующий законопроект, сообщают сегодня, 13 декабря, “Известия”.

В законодательном акте прописано, что оборудованные системами вентиляции комнаты для курения будут располагаться в отдельных изолированных помещениях. Уточняется, что такие курилки сохранились во многих зданиях аэропортов. Поэтому после вступления с 2020 году законодательства в силу, введение в эксплуатацию таких комнат станет быстрым.

Однако, против возврата курилок в аэропорты выступили сенаторы. Но источник издания отмечает, что СовФед рассмотрит и подпишет поправки на ближайшем заседании.