Чаще, но меньше

Россияне изменили потребительское поведение в маркетах
Федерация
Сегодня, 12:39

На протяжении трех лет наблюдается падение величины среднего чека жителей России за один поход в магазин. Если в 2017 году он равнялся к 585 рублям, то в этом году цифра достигла порога в 518 рублей, сообщают сегодня, 23 декабря, РИА “Новости”.

Падение среднего чека в 2019 году составило 7%. Среди причин называется изменение потребительского поведения. В исследовании группы “Тиньков” указывается, что жители страны стали чаще ходить в магазины, поэтому закупаются на небольшие суммы.

 

Самый небольшой средний чек был зафиксирован в этом году в июне и равнялся 480 рублям. Традиционный взлет ожидается в декабре. Средний чек ожидается на уровне 625 рублей, но он будет ниже на 5% по сравнению с декабрем 2018 года.

Отметим, что в основу исследования легли электронные чеки более 10 млн клиентов “Тиньков” по всем карточкам в магазинах у дома и супермаркетов в этом году.

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