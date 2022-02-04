Россияне рассказали, почему питаются неправильно

Нехватка свободного времени – основная причина, по которой россияне не переходят на здоровое питание. Так ответили 42% опрошенных, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

Согласно опросу, ещё 24% считают правильное питание слишком дорогим для себя, 9% не нашли достаточно информации о пользе правильного питания, а 7% не нашли подходящую компанию, которая продаёт готовые боксы с полезной едой на каждый день.

Половина россиян всегда берёт на работу еду из дома. Около 14% респондентов регулярно ходят на бизнес-ланчи, 23% - питаются в столовой или в буфете компании, а доставку заказывают лишь 7% граждан.

При выборе меню больше половины - 67% - предпочитают сытные комплексные обеды. Блюда, которые относятся строго к правильному питанию, выбирают только 12%. Печенками и батончиками заедают голод 9%. Не пренебрегают фаст-фудом 7%, а вегетарианские продукты покупает только 1% респондентов.

При этом мысли о том, что надо бы поменять пищевые привычки, посещают 50% россиян. Но 38% из них не готовы отказаться от своих принципов в выборе обедов на работе в пользу правильного питания.