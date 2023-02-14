Российские и украинские футболисты устроили массовую драку

Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле, как сообщают сегодня российские СМИ.

РИА «Новости» получили подтверждение факта потасовки у сотрудников отеля и ждут заявление клуба "Шинник".

«Вечером 13 февраля несколько представителей украинского клуба «Минай» начали требовать у начальника ярославского «Шинника» спеть гимн Украины, - рассказывает подробности ИА REGNUM. - Представитель российского клуба предложил украинцам пройти на улицу и «разобраться раз на раз», но в конфликт вмешались сотрудники отеля, и он не получил продолжения.

Отмечается, что некоторое время спустя игроки украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника», где избили его, а когда лифт прибыл на этаж, там стояли ярославские футболисты, в результате между украинскими и российскими игроками произошла массовая драка».

Журналисты сообщают, что в отель были вызваны сотрудники правоохранительных органов и медики.

«Между футболистами и представителями команд до сих пор происходят стычки. В отеле дежурят два полицейских и дополнительные наряды охраны», - передает ИА REGNUM.