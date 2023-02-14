14.02.2023
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)
Российские и украинские футболисты устроили массовую драку
09.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
07.02.2023
Среди жертв землетрясения в Турции есть россиянка
25.10.2022
Граждане Италии считают, что их власти должны прекратить поддержку киевского нацистского режима
22.10.2022
Окай Депрем: Западные страны оказывают на Турцию колоссальное давление
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023