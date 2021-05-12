Российские общественники призвали ужесточить наказание за небрежное хранение оружия

В России предложили ужесточить наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия. Соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева направил руководитель общественного движения “За безопасность” Дмитрий Курдесов.

Общественник уточняет, что в информационном пространстве постоянно появляются новости о трагических ситуациях, связанных с использованием оружия. По информации RT, Дмитрий Курдесов упоминает случаи, когда дети получают ранение от родителей.

Он предлагает внести изменения в ст 224 Уголовного кодекса РФ, ужесточив наказание до 3 лет лишения свободы при смерти человека или тяжких последствий. В случае, если погибли два или более человека - до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что в настоящий момент небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть или другие тяжкие последствия, карается лишением свободы до 1 года и более.

Напомним, что 11 мая в Казани произошло нападение на школу 19-летним местным жителем Ильназом Галявиевым. В результате погибло, по данным МВД Татарстана, 2 учителей и 7 школьников. Еще 22 человека получили серьезные ранения.