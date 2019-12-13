Российские ученые установили последствия переутомления на работе

Переутомление на работе может изрядно подпортить здоровье сотрудника. В зоне угрозы органы зрения, щитовидка и сердце половины женщин и трети мужчин, которые устают на работе больше 24 часов в течение семи рабочих дней, сообщает сегодня, 13 декабря, RT на данные Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

Респонденты заявили, что устают от напряженной работы. В частности, на утомляемость влияет эмоциональное напряжение, зрительное и умственное внимание. Причем, сильно устающие сотрудники болеют почти 25 дней в году.

Отмечается, что высокому риску утомления подвержены люди, работающие медсестрами и врачами, офисными работниками и учителями. В исследовании приняло участие 1,7 тыс. респондентов.