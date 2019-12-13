Российские ученые установили последствия переутомления на работе
Федерация
Сегодня, 15:17

Переутомление на работе может изрядно подпортить здоровье сотрудника. В зоне угрозы органы зрения, щитовидка и сердце половины женщин и трети мужчин, которые устают на работе больше 24 часов в течение семи рабочих дней, сообщает сегодня, 13 декабря, RT на данные Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

 

Респонденты заявили, что устают от напряженной работы. В частности, на утомляемость влияет эмоциональное напряжение, зрительное и умственное внимание. Причем, сильно устающие сотрудники болеют почти 25 дней в году.

Отмечается, что высокому риску утомления подвержены люди, работающие медсестрами и врачами, офисными работниками и учителями. В исследовании приняло участие 1,7 тыс. респондентов.

Отправить новость
11.12.19 14:04
На защиту высокотехнологичных МСП встанет хайтек-омбудсмен
11.12.19 14:01
О чем мечтают российские дети. Список подарков от Деда Мороза
11.12.19 13:19
В больницу без полиса. В России изобретут полезный сервис
11.12.19 09:17
В Челябинской области военные разведчики впервые применили «Соболятник» в зимних учениях
10.12.19 18:05
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков, оставивший добрый след в Челябинске
10.12.19 16:26
Дочернее предприятие ЧЦЗ - ТОО «NOVA-Цинк» увеличило добычу руды
10.12.19 11:37
QR не тот. Россияне не пользуются модным сервисом оплаты
10.12.19 11:04
В России предупредили о росте ценника на авиаперелеты
09.12.19 16:17
Антикоррупционеры предложили приравнять хищения из бюджета к госизмене
09.12.19 15:41
Россиянам упростят продажу автомобиля. На помощь придет онлайн-сервис
Происшествия
Сегодня, 13:06
Гнилье у власти
Вор на воре: как первые лица Челябинска и региона набивали карманы
Происшествия
Сегодня, 15:40
Вор не должен сидеть в тюрьме?
Суд Екатеринбурга согласился с прекращением уголовного дела в отношении Сергея Давыдова
Новости
Сегодня, 15:06
Экономика
На ЧЦЗ началось внедрение плана развития системы ремонтов оборудования
Сегодня, 14:47
Общество
В Челябинске начали проверять продавцов пиротехники
Сегодня, 14:43
Федерация
Должникам за границу путь заказан
Сегодня, 14:42
Федерация
Деньги вместо вечеринки. Россияне готовы отказаться от новогодних корпоративов
Сегодня, 14:02
Федерация
Россиянам вернут курилки в аэропортах
Материалы рубрики
Сегодня, 14:43
Федерация
Должникам за границу путь заказан
Сегодня, 14:42
Федерация
Деньги вместо вечеринки. Россияне готовы отказаться от новогодних корпоративов
Сегодня, 14:02
Федерация
Россиянам вернут курилки в аэропортах
Вчера, 12:08
Федерация
Монтировки, ломы и клюшки для гольфа. Что берут с собой в авто россияне
Вчера, 11:56
Федерация
Сенаторы поддержали инициативу наказывать чиновников за оскорбление россиян
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика