Российским IT-специалистам дадут отсрочку от армии, IT-компании освободят от налогов на прибыль

Сотрудники IT-компаний России получат отсрочку от армии и возможность оформить льготную ипотеку. Об этом сегодня, 2 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, передаёт ТАСС. Таким образом правительство России намерено удержать высококвалифицированных специалистов в стране и не допустить снижения темпов развития IT-отрасли.

«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», - цитирует ТАСС главу правительства.

Кроме того, все IT-компании на три года освободят от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, также им предоставят возможность взять на развитие бизнеса льготные кредиты по ставке не выше 3%.

Напомним, что в ответ на проведение военной спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, затрагивающие стратегические сектора российской экономики. В частности, санкции ограничивают закупку иностранного программного обеспечения, микроконтроллёров и полупроводников, аналогов которым в России нет.