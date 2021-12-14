Российским работодателям начнут доплачивать за молодых работников из «уязвимых категорий»

Работодателям с 1 января следующего года начнут доплачивать за трудоустройство молодых людей до тридцати лет из уязвимых категорий граждан. Соответствующие поправки в постановление правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, трудоустраивающих безработных граждан, подготовило Министерство труда России, передаёт ТАСС (https://tass.ru/obschestvo/13189169).

В список «уязвимых на рынке труда» граждан вошли дети-сироты, инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья, граждане, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и освобожденные из мест лишения свободы.

Кроме того, к категории незащищённых граждан отнесены молодые люди, имеющие детей, те, кто не получил среднего профессионального или высшего образования, а также граждане, которые не смогли найти работу в течение четырёх месяцев после возвращения с военной службы или получения документа об образовании. В действующей программе на 2021 год этот перечень был более коротким — на субсидию могли рассчитывать компании и ИП, которые трудоустроили лишь официально зарегистрированных безработных.

За наём таких соискателей компании смогут получить три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) на одно рабочее место (плюс страховые взносы и районный коэффициент). Субсидии будет предоставлять Фонд социального страхования. Для этого работодателю необходимо будет направить заявление в службу занятости через портал «Работа в России». К документу надо будет приложить перечень вакантных должностей, на которые предполагается трудоустроить граждан.

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца работы работника; вторую — по истечении третьего месяца, третью — по истечении шестого. Теперь получить такую господдержку смогут не только компании и ИП, но и социально ориентированные некоммерческие организации. В Минтруде полагают, что данная мера позволит помочь 117 тысячам граждан.