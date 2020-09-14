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Россию и Китай соединит “Евразийский экономический и торговый коридор”

Федерация
Сегодня, 18:42
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Автор: 
Анна Балабуха

Деловые круги России и Китая заявили о создании технологической платформы по поиску партнеров и продвижению товаров и услуг на международном рынке “Евразийский экономический и торговый коридор”.

 Договоренности были достигнуты во время Китайской международной выставки торговых услуг, организованной CIFTIS в Пекине 6-7 сентября. В числе подписантов соглашения об организации площадки с “Китайской ассоциацией исследований городского развития” был челябинский бизнесмен, директор Российско-Китайского центра по Уралу и Сибири, председатель Челябинского отделения “Общества российско-китайской дружбы” Юрий Бабонов.

По его словам, создаваемая технологическая платформа призвана помочь в поиске партнеров и по продвижению товаров и услуг на глобальном рынке. Она позволит сделать существенный вклад для развития общего товарооборота с Китаем в ближайшие 5 лет, в том числе и через дополнительные возможности, запустив инвестиции в совместные предприятия с инновационным уклоном.

«Уникальность расположения Урала определяет наши возможности в сфере логистики и создания транзитной инфраструктуры в страны Юго-Восточной Азии с высокой проектной емкостью на каждом «золотом километре» этих нитей Великого Шелкового Пути. Мы видим перспективы сотрудничества наших стран не только в экономике на новом уровне, но и в гуманитарной сфере, науке, творчестве и инновациях», - отметил Юрий Бабонов.

Одним из первых городов, присоединившихся к “Евразийскому экономическому и торговому коридору” стал Челябинск. Соответствующие договоренности были достигнуты в четверг, 10 сентября, во время визита в столицу Южного Урала председателя “Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития” Бориса Титова на площадке коммуникационного хаба “ПРОпуск”. 

«Новая экономика в новую эпоху основана на инновациях и консолидации усилий. Необходимо создать условия в регионе для нескольких переделов в металлопереработке, деревопереработке, нефтехимии и последующего экспорта высокотехнологической продукции» - сказал Борис Титов.

Как рассказал руководитель выставки промышленных инноваций “ПРОпуск” Станислав Твердохлеб, на площадке происходит отбор проектов, кооперация производителей и качественно новый подход вк презентации информации о выпускаемой продукции и подбору партнеров. В настоящий момент в “ПРОпуске”, расположенном в бывшем здании колледжа в Тракторозаводском районе, создаются все технические и инфраструктурные условия для организации выставочных стендов для предприятий.

В результате переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Челябинским региональным отделением Русско-Азиатского Союза Промышленников и Предпринимателей, Российско-Китайским центром по Уралу и Сибири, АНО “Центр развития промышленных инноваций” (ПРОпуск).

 

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Автор: 
Анна Балабуха
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