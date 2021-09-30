Росстат готов к получению результатов цифровой переписи населения

Не менее 30 заполненных электронных анкет в секунду и более двух миллионов в сутки сможет получать Росстат через портал Госуслуг.

О результатах нагрузочного тестирования портала, наборе переписчиков и готовности регионов к переписи в онлайн и офлайн-форматах сообщили участники очередного совещания у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова по вопросам проведения ВПН-2020.

«До начала переписи осталось несколько недель. Нужно решить все оставшиеся вопросы, в особенности, касающиеся организации работы переписчиков. Нам не нужны абстрактные цифры, нам нужны конкретные люди во всех регионах страны, готовые опрашивать жителей или стать волонтерами», - отметил Андрей Белоусов.

Руководитель Росстата Павел Малков проинформировал о том, как идет информационно-разъяснительная работа.

«Мы предложили в начале октября провести в школах информационные уроки и классные часы, на которых бы преподаватели, специалисты Росстат и волонтеры – студенты и аспиранты региональных вузов рассказали бы о Всероссийской переписи населения. Для этого уже разработаны специальные методические материалы»,– сообщил Павел Малков.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов рассказал об итогах тестирования электронного переписного листа, который будет использоваться для самостоятельной переписи на портале Госуслуги.

«Большинство оценили электронную форму на «хорошо» и «очень хорошо», Однако, было получено более 150 замечаний и предложений. Большая часть из них касалась подсказок и других элементов анкеты, помогающих ускорить и упростить ее заполнение. Сейчас электронная форма переписного листа полностью готова. В сентябре мы провели два сеанса нагрузочного тестирования. Результат: на семи нотах обрабатываем нагрузку в 30 заполненных переписных листов в секунду. В сутки способны предавать таким образом более двух миллионов переписных листов», – сообщил Качанов.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».