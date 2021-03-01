РЖД запустило официальный телеграм-канал

ОАО «РЖД» первого марта запустило официальный телеграм-канал «Телеграмма РЖД», где будет публиковать новости и официальные сообщения. Канал доступен по ссылке.
Как сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», телеграм-канал позволит оперативно сообщать новости железных дорог широкой аудитории. В нём сделан акцент на интересную подачу новостей, будут публиковаться фотографии, инфографика и видео.
При этом, как и ранее, новости будут публиковаться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пресс-центр».