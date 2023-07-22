С 27 июля ограничат движение автотранспорта на границе Челябинской области с Казахстаном

В период с 27 июля по 25 августа ограничат движение через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» на границе России и Казахстана, сообщает Погранслужба Комитета нацбезопасности Республики.

В автомобильном пропускном пункте «Бугристое» (Челябинская область) напротив пункта пропуска «Кайрак» (Костанайская область) планируется проведение ремонтных работ покрытия полотна.

«В этой связи возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур», - сообщает Погранслужба.

Гражданам предлагается для въезда в Костанайскую область пересекать границу через иные пункты пропуска: международный пункт пропуска («Акбалшык» авто, РК – «Воскресенское» авто, РФ); двусторонние пункты пропуска: «Звериноголовское» (РФ) - «Убаган» авто (РК), «Мариинский» (РФ) - «Желкуар» (РК), «Николаевка» (РФ) - «Аят» (РК), «Комсомольский» (РФ) - «Кондыбай» (РК).

Водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршруты движения.