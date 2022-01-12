С первого 2022 года отменены бумажные «больничные»

С первого января 2022 года отменены бумажные «больничные листы», выдача листков нетрудоспособности осуществляется только в электронном виде.

Соответствующий федеральный закон № 126-ФЗ был подписан еще 30 апреля 2021 года.

Как поясняет в фонде социального страхования, все листки нетрудоспособности, которые были выданы в 2021 году, вне зависимости от формы (бумажной или электронной), будут приняты ФСС к оплате в 2022 году.

«Если в 2021 году был выдан бумажный больничный, а в 2022 году будет оформляться его продолжение, то листок продолжения будет оформляться уже только в электронном виде», - уточнили в фонде.

Если бумажный листок нетрудоспособности был выдан в 2021 году и закрыт январе 2022 года, а затем возникла необходимость аннулирования и выдачи дубликата больничного, то дубликат будет оформлен только в электронном виде.