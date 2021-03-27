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Самый молодой главврач из Челябинска обратился с предложением и просьбой к президенту

Самый молодой главный врач России, челябинец Дмитрий Прокопьев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о помощи главврачам страны и с личной просьбой. Просьба прозвучала на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

«Сейчас нашей огромной трёхмиллионной армии в белых халатах тоже нужна помощь. Помощь следующая: о них нужно позаботиться и создать комфортные условия труда», - обратился к президенту Дмитрий Прокопьев. Делать это, по его словам, должны главные врачи новой формации. «Это те лидеры, которые обладают не просто классическими знаниями, а надпрофессиональными компетенциями. Как мы уже ранее говорили, это и умение работать в команде, и вести за собой, и проектный менеджмент, и стратегическое управление», - отметил главврач и подчеркнул, что этих знаний не дают в медицинских университетах.

Дмитрий Прокопьев предложил создать сообщество, где молодые амбициозные лидеры системы здравоохранения смогут делиться успешными кейсами, в том числе и по реализации нацпроектов, и смогут транслировать свои идеи в другие регионы.

Дмитрий рассказал Владимиру Путину, что в прошлом году он стал финалистом конкурса «Лидеры России 2020» (специализация «Здравоохранение») – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», но пока у него нет наставника. Он хотел бы получить в наставники заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову.

«Дима, сразу видно, что Вы руководитель новой формации. Если наставником будет у Вас Голикова, то карьера у Вас пойдёт в гору, будет обеспечена», - одобрительно отметил Владимир Путин и, смеясь, поинтересовался у Татьяны Голиковой, готова ли она принять такое предложение.

Татьяна Алексеевна ответила, что в момент, когда прозвучала просьба, отключилась связь. «Поэтому я только из Ваших уст услышала, что это я», - смеясь сказала Татьяна Голикова Владимиру Путину.

«Татьяна Алексеевна – тоже руководитель новой формации: когда надо – связь выключается», - пошутил в ответ Владимир Путин.

Вице-премьер сказала, что готова стать наставников самого молодого главврача: «Конечно, если Дмитрий изъявил такое желание, я с удовольствием».

Татьяна Голикова пригласила Дмитрия Прокопьева принять участие во встрече с ректорами медицинских вузов, которую она проведет в ближайшее время. «Я просто тогда обменяюсь телефонами, чтобы можно было как-то Дмитрия привлечь к этой работе, и мы его непременно послушаем», - пообещала Голикова.

Владимир Путин одобрил предложение челябинского главврача по поводу дополнительной профессиональной подготовки и поинтересовался, как Дмитрий видит эту работу.

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров пообещал президенту, что в Сенеже будет организована образовательная программа для главврачей.

Голикова отметила, что создание сообщества и возможность обмена компетенциями – это хорошее предложение. И оно будет реализовано. «Давайте мы будем это делать на платформе «Россия – страна возможностей» с привлечением тех ресурсов, которые есть у Правительства», - поручил президент вице-премьеру.

Справка.

Дмитрий Прокопьев родился 2 декабря 1990 года в Кургане. В 2014 году окончил Южно-Уральский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», в 2015 окончил интернатуру по специальности «Дерматовенерология».

Получил дополнительное образование, окончив Челябинский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2019 году прошёл переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2015 по 2017 год работал главным специалистом отдела социальных программ Управления молодежной политики министерства образования и науки Челябинской области.

С 2017 по 2018 год – заместитель ГБУ «Молодежный ресурсный центр». В 2017 году возглавил городской Центр медицинской профилактики.

В июле 2020 года 29-летний Дмитрий Прокопьев был назначен главным врачом городской клинической поликлиники № 8 города Челябинска, став самым молодым главврачом в России.

Фото: пресс-служба Кремля и АНО «Россия – страна возможностей»