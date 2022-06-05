Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно

Ход спецоперации и восстановление мирной жизни – этих тем касалась состоявшаяся вчера, 4 июня, в Луганске пресс-конференция депутата Государственной думы РФ, руководителя фракции "Справедливая Россия-За правду" Сергея Миронова. Передает собкор агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко.

- Это мой первый приезд в Луганск. Южный красивый город, он производит хорошее впечатление, - поделился с журналистами увиденным Сергей Миронов. - Бывшее украинское руководство не вкладывало необходимых денег в развитие города, но это в прошлом. Знаете, я побывал во многих местах мира и понял, что главное - это люди, в Луганске они наши! Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно.

- Вы открыли в Луганске центр помощи, чем он будет заниматься?

- В России центры помощи занимаются обыденными проблемами, такими, как неправильное начисления пенсии, недоступная медицина -человек не может элементарно попасть к врачу, какие-то проблемы юридического плана в школе или институте, не выплачивает положенную зарплату работодатель.

В таких центрах можно получить бесплатную юридическую консультацию по любому житейскому вопросу. Он начнет свою работу с ближайшего понедельника и мы приглашаем жителей Луганска к нам.

- Какие еще варианты сотрудничества с республикой вы рассматриваете?

- Сегодня я познакомился с председателем профсоюза "Женщины Донбасса", в июне мы договорились встретиться в Москве для подписания соглашения о сотрудничестве. Такие же соглашения будут подписаны и с объединением профсоюзов Луганска. Так как наша партия социалистическая, она ориентирована на защиту прав и свобод людей труда. По линии народного совета республики планируется подготовка референдума по вступлению в состав РФ, потом подготовка законодательства, правового поля.