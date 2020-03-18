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Сетям рекомендовали уйти в онлайн

Федерация
Сегодня, 11:11

Крупным торговым сетям необходимо обеспечить онлайн-продажу продуктов и товаров в интернете. Такое распоряжение из-за распространения коронавируса отдал Минпромторг, пишут сегодня, 18 марта, Известия.

В распоряжении уточняется, что ритейлеры должны будут получать заказ в режиме онлайн дистанционно, упаковывать и выдавать готовый товар.

В магазинах появятся отдельные зоны для выдачи продуктов. Это позволит отказаться от перемещений по торговому залу покупателей во время карантина.

Напомним, что глава государства Владимир Путин призвал россиян не закупать продукты впрок, а губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что регион обеспечен продуктами питания на два месяца.

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