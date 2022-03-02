«Северсталь» полностью прекращает экспорт в Европу

«Северсталь» полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС. Компания больше не может осуществлять поставки продукции в Евросоюз после санкций, введённых в отношении её основного владельца Алексея Мордашова, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление компании. Санкции ЕС были введены на фоне военной операции России на Украине.

«Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки», - говорится в сообщении «Северстали». Перенаправление продукции возможно на рынки Ближнего Востока, Азии и Южной Америки, отмечает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

По данным «Интерфакс», в 2021 году около 47% выручки «Северстали» пришлось на продажи на экспортные рынки (более 30% – на европейский рынок).

Ранее из-за санкций с поста председателя совета директоров «Шереметьево» ушёл Александр Пономаренко.