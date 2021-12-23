Школьникам разрешат сдать ЕГЭ без ПЦР-тестов на коронавирус

Школьникам не придется сдавать ПЦР-тесты на коронавирус для сдачи единого госэкзамена. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передаёт ТАСС (https://tass.ru/obschestvo/13278233). По его словам, это слишком усложнит организационный процесс, к тому же в такой процедуре нет необходимости: почти все сотрудники сферы образования уже привиты.

Также в этом году ведомство не планирует упрощать ЕГЭ из-за пандемии. В частности, отменять базовый ЕГЭ по математике, как это было в прошлом году, не будут.

"Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию", - заявил Анзор Музаев.

Вместе с тем Рособрнадзор сохранит за выпускниками, которые не собираются поступать в вузы, право сдать не ЕГЭ, а государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.

«Мы провели [такую кампанию по сдаче ЕГЭ в 2021 году] в рамках постановления правительства, оно позволяло это сделать, ничего трагичного не произошло. Дети получили аттестат. Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение. И эти два года показали, что каких-то рисков в том, что такой формат будет, нет", - сообщил руководитель ведомства.

Среди новшеств Анзор Музаев отметил проведение всероссийских проверочных работ на компьютерах. В 2022 году школы смогут организовать написание итоговых контрольных работ с использованием техники по четырём предметам (истории, обществознанию, биологии и географии). Глава Рособрнадзора подчеркнул, что это не обязанность учебных заведений, а их право.

«Мы не обязываем никого [писать ВПР] на компьютерах, мы даем право выбора - хотите, можете на компьютерах провести эту контрольную", - пояснил Анзор Музаев.

Согласно утвержденному расписанию, досрочный период сдачи ЕГЭ в 2022 году продлится с 21 марта по 18 апреля, а основной - с 26 мая по 2 июля. На начало сентября запланирован дополнительный период, когда сдать ЕГЭ смогут те, кто пропустил экзамены по уважительным причинам.