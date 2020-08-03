Шнуров возглавил рейтинг Forbes самых богатых звезд России

Самым богатым звездой российского шоу-бизнеса назван генеральный продюсер телеканала RTVI, известный певец и лидер группировки “Ленинград” Сергей Шнуров. С доходами в 8,8 млн долларов за 2020 год журнал Forbes поместил его на 1 строчку рейтинга.

На второй позиции обосновался певец Егор Крид (6,9 млн долларов). За ним следуют Дима Билан и рэпер Баста (Василий Вакуленко - прим.ред.). Их доходы оцениваются в 6,8 и 6,6 млн долларов. Пятерку лидеров замыкает Филипп Киркоров - 6,6 млн долларов.

На шестом месте расположилась Полина Гагарина с заработком в 6,4 млн долларов. За ней идут группа Би-2 (6 млн долларов), Григорий Лепс (5,3 млн долларов), Тимати (Тимур Юнусов - прим.ред.) и Иван Ургант (у обоих по 5,1 млн долларов).

Издание отмечает, что доходы звезд учитывались с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Доходы всех героев рейтинга были бы выше на 12,5 %, если бы не пандемия по covid-19.