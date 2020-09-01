Силовики начнут борьбу с манипуляциями подростками в сети

В России взялись за киберздоровье подростков. Министерство внутренних дел сформировало спецгруппу для мониторинга в сети сайтов, каналов и пабликов, манипулирующих сознанием молодежи.

Уточняется, что интернет-десант силовиков будет проверять неформальные молодежные движения в социальных сетях, пишет “ФедералПресс” со ссылкой на заявление пресс-службы МВД.

Основной задачей станет повышение эффективности работы оперативников по борьбе с преступлениями, в которых прослеживаются элементы манипуляции несовершеннолетними через соцсети. В частности, негативным примером является, по мнению силовиков, является запрещенная в России АУЕ, приверженцы которой совершали массовые беспорядки и правонарушения экстремистского толка.