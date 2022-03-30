Сирия готова обсуждать с Россией расчёты в национальных валютах

Сирия готова обсуждать с Россией взаиморасчёты в национальных валютах. Об этом сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад, передаёт ТАСС. Он также напомнил, что Сирия первой призвала мир отказаться от доминирования доллара на финансовом рынке.

«Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель», - сказал Рияд Хаддад.

Посол Сирии сообщил, что вопрос перевода операций на нацвалюты необходимо обсуждать «в техническом ключе между специалистами обеих сторон».

Хаддад добавил, что Москва и Дамаск не прекращают обменов взаимными визитами даже в нынешних реалиях.

«Не проходит и недели без сирийской делегации в России или российской делегации в Сирии, и это связано с высоким уровнем отношений между двумя странами во всех областях», - цитирует дипломата ТАСС.