Социалисты: QR-код – только при режиме ЧС

Социалисты - партия «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов. По словам руководителя фракции Сергея Миронова, нужно вводить ограничения для непривитых вакцинами (QR-коды) только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры.

«Справедливая Россия – За правду» как и миллионы граждан страны с самого начала была против законопроекта о введении QR-кодов (об ограничениях для непривитых). Тем не менее, силами думского большинства он был принят в первом чтении без учета мнения избирателей, – напоминает парламентарий. – Теперь мы должны сделать все, чтобы этот документ не превратился в очередной «людоедский закон» партии власти. Мы будем добиваться внесения в него одной, но принципиально важной поправки».

«Справедливая Россия – За правду» настаивает, что QR-коды или другие аналогичные системы, которые ограничивают конституционные права граждан, можно использовать только в условиях режима чрезвычайной ситуации. Потому что официальное введение этого режима, то есть форс-мажора защищает людей и организации, позволяет им рассчитывать на компенсации и другую помощь со стороны государства. И государство, если оно по-настоящему печется о здоровье граждан, должно быть последовательным в соблюдении их прав, гарантированных Основным законом», – подчеркнул Сергей Миронов.