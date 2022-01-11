Социалисты требуют возвращения прямых выборов мэров

По словам Сергея Миронова, в программный пакет вошли инициативы о переносе Единого дня голосования на октябрь, о вторых турах в одномандатных округах и законопроект о прямых выборах глав городов. Последняя инициатива особенно актуальна в связи с тем, что в декабре прошлого года представители «Единой России» подготовили предложения, которые грозят подмять местное самоуправление под региональную власть, передав полномочия по назначению и увольнению мэров губернаторам.

Эти поправки о принципах организации местного самоуправления внесли сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Согласно им, губернаторы смогут предлагать кандидатов в мэры, а также увольнять глав муниципалитетов за «систематическое недостижение показателей эффективности деятельности».

В таком случае, считает политик, от местного самоуправления останется одно название. Будет только управление сверху, а население полностью отстранят от формирования того уровня власти, который к людям ближе всего. Законопроект о прямых выборах мэров, в отличие от инициативы ЕР, направлен на восстановление системы местного самоуправления в стране, убежден лидер партии социалистов.