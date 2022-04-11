Société Générale уходит из России и продаёт Росбанк

Французская группа Société Générale прекратит деятельность в России и продаст свою долю в Росбанке компании "Интеррос" Владимира Потанина. Об этом говорится на сайте компании Société Générale. Решение об уходе из России принято на фоне проводимой военной операции на Украине.

«Société Générale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России и объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли в Росбанке и его страховых дочерних компаниях в России компании «Интеррос Капитал», предыдущему акционеру Росбанка», - отмечается в коммюнике.

Сумма сделки не называется. В Росбанке подчеркнули, что «Интеррос» «обеспечит преемственность управленческой команды», а Росбанк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России.

Закрытие сделки ожидается в ближайшие несколько недель после того, как она пройдёт проверку в антимонопольном ведомстве.

Отметим, что Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов. После заявлений о покупке кредитной организации «Интрероссом» акции Росбанка выросли почти на 40%.