СРЗП предлагает ограничить пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх

«Справедливая Россия – За правду» поддерживает законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и настаивают на запрете рекламы нетрадиционных отношений в компьютерных и видеоиграх. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов.

«Наша коллега Яна Лантратова внесла абсолютно правильную поправку, чтобы эти ограничения распространялись на рекламу и контент в компьютерных и видеоиграх. Это нужно обязательно сделать, потому что именно там сейчас во всю идёт пропаганда нетрадиционных отношений. Например, в США даже премия появилась за лучшего героя из этих «групп», – рассказал председатель партии.

«Так вот, поправка фракции «Справедливая Россия – За правду», к сожалению, профильным комитетом была рекомендована к отклонению. Мы обязательно поставим её на отдельное голосование. Интересно же, кто из депутатов её поддержит, а кто нет», – добавил парламентарий.