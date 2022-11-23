23.11.2022
СРЗП предлагает ограничить пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх
23.11.2022
ФСБ накрыла подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов
23.11.2022
Центры амбулаторной онкологической помощи будут принимать по месту жительства
23.11.2022
Челябинцам представили проект благоустройства территории возле рынка «Михеевский»
23.11.2022
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
23.11.2022
В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте
СРЗП предлагает ограничить пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх
"Именно там сейчас во всю идёт пропаганда нетрадиционных отношений"
15.11.2022
Памяти погибших в СВО спецназовцев челябинцы посвятили чемпионат по рукопашному бою
09.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
04.11.2022
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
31.10.2022
Депутаты Заксобрания Челябинской области побывали на ЧКПЗ
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022