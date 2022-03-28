Страны G7 отказываются платить за газ в рублях

Страны «большой семёрки» отказываются платить за энергоресурсы в рублях. Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек, передаёт The Associated Press.

По его словам, «все министры G-7 полностью согласны с тем, что это [переход на расчёты в рублях] одностороннее и явное нарушение существующих контрактов».

«Платежи в рублях неприемлемы, и мы будем призывать пострадавшие компании не выполнять требование [президента России Владимира] Путина», - цитирует издание вице-канцлера.

На вопрос, что произойдёт, если Россия закроет краны сейчас, Роберт Хабек ответил: «Мы готовы ко всем сценариям».

Также издание приводит позицию Кремля в случае такого развития ситуации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если европейские страны откажутся платить за российский газ рублями, то топливо бесплатно поставлять точно не будут. Он допустил, что тогда Россия перенаправит поставки нефти в Юго-Восточную Азию.

Аналогичное мнение высказали и в Совете Федерации. Как сообщил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, отказ стран G7 покупать газ за рубли однозначно приведёт к прекращению поставок газа, передаёт РИА Новости.