Туристический бизнес России попросил помощи из-за коронавируса

В России туристическая отрасль может пострадать из-за пандемии мирового масштаба. Поэтому с обращением поддержать турбиснес обратилась Ассоциация туроператоров, сообщает сегодня, 12 марта, Коммерсант.

Ассоциация попросила поддержки из-за больших убытков, которые на себе почувствовали операторы из-за вспышки коронавируса. Как заявили эксперты, такого сильного потрясения отрасль страны не переживала последние две десятка лет.

Пик убытков намечается на лето. Наибольшее количество отказов от поездок насчитывается на азиатском направлении. Аннуляции распространились на Индонезию и Вьетнам. Что касается потерь, то их возможно уже будет подсчитать в апреле-мае.

Издание сообщает, что на обращение Ассоциации по компенсации убытков Минфин ответил отказом.