У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники

Идею председателя партии «Справедливая Россия – За правду Сергея Миронова разместить выставки трофейной техники у посольств стран НАТО поддержали председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и коллеги из других фракций. Этот опыт уже использовался в годы Великой Отечественной войны.

«Напомню, что в 1943 году по решению Государственного комитета обороны в московском парке Горького открыли выставку образцов вооружения, захваченных Красной армией. За пять лет работы ее посетили более 7,5 миллиона человек! Уверен, что сегодня такие выставки вызовут большой интерес у наших людей. Что касается западных дипломатов, их не лишне ткнуть носом в плоды агрессивной политики своих правительств», – рассказал Сергей Миронов.

Лидер социалистов считает, что на этих площадках могут быть представлены все виды военного снаряжения и вооружений – от гранат и раций до танков и БМП с подробным описанием их характеристик и информацией о том, при каких обстоятельствах и каким подразделением в ходе СВО оно было отбито.