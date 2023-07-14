14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
14.07.2023
В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
14.07.2023
«Все идет по плану»: Текслер доложил Хуснуллину о ходе строительства кампуса
14.07.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
14.07.2023
Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто
14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
13.07.2023
В Челябинске бесплатно научат виртуозному управлению дронами, которые активно применяют в зоне СВО
07.07.2023
В Челябинске состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня ветеранов боевых действий
06.07.2023
Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023