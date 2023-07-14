У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Сим
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 14 июля, в своем телеграм-канале расска
14.07.2023

Наталья Котова рассказала о строительстве важнейших дорог Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинска пообещали улучшение качества воздуха – напомним, сегодня, 14 июля, в
14.07.2023

Челябинцам пообещали улучшение качества воздуха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Российской Федерации одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных п
14.07.2023

Регион получит 1,2 миллиарда рублей на автобусы для 21 муниципалитета

Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 14 июля, из-за запаха гари, от которого
14.07.2023

В Челябинске усилят охрану атмосферного воздуха из-за гари
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 14 июля, в 20 часов закроют движение транспорта по улице 31-й годовщины Окт
14.07.2023

В Челябинске временно закроют движение по улице 32-й годовщины Октября

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2023

У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2023

В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2023

«Все идет по плану»: Текслер доложил Хуснуллину о ходе строительства кампуса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2023

В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2023

Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.07.2023

Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
спецоперация на Украине
Федерация
14.07.2023 14:08

У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники

Идею председателя партии «Справедливая Россия – За правду Сергея Миронова разместить выставки трофейной техники у посольств стран НАТО поддержали председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и коллеги из других фракций. Этот опыт уже использовался в годы Великой Отечественной войны.

«Напомню, что в 1943 году по решению Государственного комитета обороны в московском парке Горького открыли выставку образцов вооружения, захваченных Красной армией. За пять лет работы ее посетили более 7,5 миллиона человек! Уверен, что сегодня такие выставки вызовут большой интерес у наших людей. Что касается западных дипломатов, их не лишне ткнуть носом в плоды агрессивной политики своих правительств», – рассказал Сергей Миронов.

Лидер социалистов считает, что на этих площадках могут быть представлены все виды военного снаряжения и вооружений – от гранат и раций до танков и БМП с подробным описанием их характеристик и информацией о том, при каких обстоятельствах и каким подразделением  в ходе СВО оно было отбито.

спецоперация на Украине
Новости по тегу: спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.07.2023

УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.07.2023

В Челябинске бесплатно научат виртуозному управлению дронами, которые активно применяют в зоне СВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

В Челябинске состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня ветеранов боевых действий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.07.2023

Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Каштакском бору, являющемся особо охраняемой природной территорией (ООПТ) Челябинской области,
Среда обитания

В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование

13.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Квартирный вопрос жителей Челябинска, жалующихся на проживание в аварийном жилье и отсутствие под
Общество

Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав

13.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с помощью федеральной субсидии будет завершено - по программе «Стимул» - строительст
Общество

Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей

12.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на международной промышленной выс
Экономика

Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами

11.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С детства все знают: при запахе газа – звони 04, газ – это уют и тепло, газ необходим для
Интервью

Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»

10.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске по поручению главы города Натальи Котовой разработана проектно-смет
Общество

В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов

10.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 14 июля, в своем телеграм-канале расска
14.07.2023

Наталья Котова рассказала о строительстве важнейших дорог Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинска пообещали улучшение качества воздуха – напомним, сегодня, 14 июля, в
14.07.2023

Челябинцам пообещали улучшение качества воздуха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Российской Федерации одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных п
14.07.2023

Регион получит 1,2 миллиарда рублей на автобусы для 21 муниципалитета

Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 14 июля, из-за запаха гари, от которого
14.07.2023

В Челябинске усилят охрану атмосферного воздуха из-за гари
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 14 июля, в 20 часов закроют движение транспорта по улице 31-й годовщины Окт
14.07.2023

В Челябинске временно закроют движение по улице 32-й годовщины Октября

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

14.07.2023 14:20

Наталья Котова рассказала о строительстве важнейших дорог Челябинска

14.07.2023 14:08

У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники

14.07.2023 13:54

В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик

14.07.2023 13:52

«Все идет по плану»: Текслер доложил Хуснуллину о ходе строительства кампуса

14.07.2023 13:39

В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14

14.07.2023 13:28

Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто

14.07.2023 13:16

Челябинцам пообещали улучшение качества воздуха

14.07.2023 13:10

Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний

14.07.2023 13:02

Здание постпредства правительства Челябинской области в Москве выставили на торги

14.07.2023 12:42

В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения

14.07.2023 12:26

Алексей Текслер поздравил «уралочек» Златоуста с «золотом» чемпионата России

14.07.2023 12:21

Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков

14.07.2023 12:19

Южноуральские озера стали более привлекательными для путешественников

14.07.2023 11:54

«Дружный» фестиваль пройдет в Ашинском районе

14.07.2023 11:43

В Челябинске усилят охрану атмосферного воздуха из-за гари

14.07.2023 11:22

В Челябинске временно закроют движение по улице 32-й годовщины Октября

14.07.2023 11:19

Челябинская епархия приглашает жителей к участию в Елизаветинских днях

14.07.2023 11:11

У мошенников на посылках: в Трехгорном задержали 16-ти летнего курьера

14.07.2023 10:46

Должность главного архитектора Челябинска снова свободна

14.07.2023 10:07

Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль

13.07.2023 22:01

Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)

13.07.2023 17:53

В Магнитогорске спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с трубы газопровода

13.07.2023 17:29

В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

13.07.2023 17:13

Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев

13.07.2023 16:14

На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов

13.07.2023 15:58

Пятница в Челябинской области обещает быть теплой и дождливой

13.07.2023 15:36

В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование

13.07.2023 13:55

УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации

13.07.2023 13:32

Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске

13.07.2023 13:20

В Челябинске бесплатно научат виртуозному управлению дронами, которые активно применяют в зоне СВО

13.07.2023 13:09

На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса

13.07.2023 13:04

МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал»

13.07.2023 12:49

В Челябинске капремонт участков трамвайных путей на четырех улицах вышел на новые этапы

13.07.2023 12:44

Под Южноуральском задержали поджигателя леса

13.07.2023 11:37

В Челябинске суд арестовал водителя грузовика, по вине которого погибли мать и сын

13.07.2023 11:25

Жители Коркинского округа жалуются на частые отключения воды и слабый напор

13.07.2023 10:18

Новые варианты семейного досуга предлагает Музей искусств

13.07.2023 09:55

Предприятие Росатома в Снежинске посетили Мантуров, Якушев и Текслер

13.07.2023 09:17

Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав

12.07.2023 18:39

Какую музыку выбирают дальнобойщики?

12.07.2023 18:07

VPS хостинг: глубокое погружение в мир виртуализации

12.07.2023 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)

12.07.2023 17:40

В дни празднования столетия Исторического музея его посетили более 53 тысяч южноуральцев

12.07.2023 17:21

Работники ГРЦ Макеева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО

12.07.2023 17:18

В нотариальной палате Южного Урала состоялся вернисаж детского творчества

12.07.2023 16:44

Павел Шиляев проинспектировал новые социальные объекты Магнитки

12.07.2023 16:44

Авиапассажира оштрафовали за курение в самолете

12.07.2023 16:37

Молодые инженеры ГРЦ Макеева приняли участие в мероприятиях Роскосмоса в Москве

12.07.2023 16:27

«Красота Божьего мира» - в Челябинской епархии стартовал конкурс детского рисунка

12.07.2023 16:07

В Миассе состоится концерт Олега Митяева

12.07.2023 15:12

По факту ДТП на Блюхера в Челябинске возбуждено уголовное дело, виновник аварии – в изоляторе

12.07.2023 14:59

В развивающихся пригородах Челябинска «Россети Урал» и «Таврида Электрик» реализуют совместный проект

12.07.2023 14:42

ММК-МЕТИЗ награжден за достижения в сфере охраны труда

12.07.2023 14:35

«Метран» вместе со Сбером внедрит ИИ в комплексы экологического мониторинга

12.07.2023 13:12

Сбер профинансирует строительство завода «Увелки» по производству гречихи

12.07.2023 13:05

Новый сквер Тракторозаводского района откроют для челябинцев к первому августа

12.07.2023 12:40

Полицейские нашли живой и невредимой пропавшую в Красноармейском районе школьницу

12.07.2023 12:11

Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей

12.07.2023 11:23

Представитель военного следственного отдела встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов войн Челябинска

12.07.2023 11:03

На выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге представили автобус «Арктика»

12.07.2023 10:35

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы из Сима отправили в СИЗО

12.07.2023 09:44

Каталась на катамаране и исчезла: спасатели ведут поиски пропавшей на озере Тургояк женщины

12.07.2023 09:25

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста

12.07.2023 09:16

В Златоусте состоится шестой всероссийский Бушуевский фестиваль

11.07.2023 21:33

Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)

11.07.2023 19:32

Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами

11.07.2023 19:12

Ветеран Великой Отечественной войны отметил в Челябинске 95-летие

11.07.2023 18:41

Автодорогу Челябинск – Троицк полностью перекроют на 47 километре

11.07.2023 18:14

В Челябинске на стройке умер 33-летний крановщик

11.07.2023 15:22

Гендиректор ММК удостоен высокой государственной награды

11.07.2023 14:08

ФРП выдаст ММК пять миллиардов рублей на создание крупного литейно-кузнечного цеха

11.07.2023 12:59

В Златоусте капитально ремонтируют гидротехническое сооружение на реке Ай

11.07.2023 12:49

Прокурором Варненского района назначен Николай Зубов

11.07.2023 12:42

Нашествием мух в Аргаяшском районе заинтересовалась природоохранная прокуратура

11.07.2023 12:30

Семье убитой девочки из Сима по решению губернатора окажут комплексную помощь

11.07.2023 12:13

Благоустройство новой части Арт-сквера в Челябинске начнут через неделю

11.07.2023 11:38

В Центральном районе Челябинска благоустроили пять дворов

11.07.2023 11:18

Задержан подозреваемый в убийстве школьницы из Сима

11.07.2023 10:41

«Уралкуз» выбрал лучшего молодого слесаря-ремонтника

11.07.2023 10:26

В Усть-Катавском лесничестве дотушивают лесной пожар

11.07.2023 10:12

Челябинские гребцы взяли два «золота» первенства Сибири и УрФО

11.07.2023 09:56

Розинцы устали жить без Дома культуры и попросили губернатора решить проблему

11.07.2023 09:22

В День семьи, любви и верности свадьбы в Челябинской области сыграли пятеро участников СВО

11.07.2023 09:14

В Челябинске отключили светофоры на четырех перекрестках

11.07.2023 09:07

В Челябинске девушка-водитель на пешеходном переходе насмерть сбила молодого велосипедиста

10.07.2023 18:57

В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев

10.07.2023 18:37

На проспекте Ленина в Челябинске уложили асфальт и готовятся к нанесению разметки

10.07.2023 18:29

В Челябинске полицейские вызвали бригаду скорой помощи неадекватной горожанке

10.07.2023 18:19

В Челябинске вводят ограничение движения по улице Косарева

10.07.2023 17:59

Сила технологий: что представит Сбер на Иннопроме-2023

10.07.2023 17:36

ММК отметил 90 лет с момента выплавки первой стали

10.07.2023 17:14

Инициатива, усложнившая жизнь: челябинцы возмущены изменением маршрута движения 86-го автобуса

10.07.2023 16:55

В Челябинской области более 100 котельных области отключены от электроснабжения

10.07.2023 16:27

В Челябинской области зазеленела Биргильда, жители просят очистить реку

10.07.2023 16:06

Жители поселка Увельский пожаловались губернатору на большие проблемы с водой

10.07.2023 15:49

Теннисисты Челябинска стали чемпионами Летних паралимпийских Игр

10.07.2023 15:34

В ближайшие дни жителей Челябинской области ждет настоящее пекло

10.07.2023 15:16

Более 11 тысяч южноуральских пенсионеров получают надбавку за сельский стаж

10.07.2023 14:56

В Челябинске в первый класс записали уже около 15,5 тысячи ребят

10.07.2023 14:25

Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»